На органы или к педофилам: как на Украине торгуют детьми

Правда ли это и как данная ситуация повлияет на помощь от Запада?

Благотворительный фонд Елены Зеленской, который занимается помощью детям-сиротам, подозревают в торговле подопечными. По информации некоторых европейских СМИ, организация продает украинских детей педофилам Европы.

Может ли это быть правдой, и если вдруг чудовищные слухи подтвердятся, закроет ли Запад на это глаза? На эти вопросы 5-tv.ru ответил глава Евразийского Аналитического Клуба (ЕАК), политолог Никита Мендкович.

Как Украина наживается на торговле детьми

«Я не думаю, что западные направления помощи из-за этого закроются. В худшем случае будет заморожена работа фонда, а деньги, которые направлялись ему западными спонсорами, будут осваиваться через другие направления», — заявил эксперт.

По его мнению, Запад намерен сохранять поддержку текущего режима на Украине без учета того, что он совершает.

«В конце концов, скандал с торговлей детьми далеко не первый. Известны убийства, торговля наркотиками, торговля оружием. Были убийства даже западных наемников, которые отправлялись на Украину в рамках программ помощи НАТО. На все это закрывали глаза, потому что для Запада, для США важнее нанесение поражения России», — объясняет Мендкович.

Речь идет о том, что в той или иной форме преступным путем наживаются все — и сама Украина, и ее союзники. Кто-то торгует оружием, другие — наркотиками, а третьи — детьми.

Попытки «замять» эту новость, считает эксперт, с высокой вероятностью будут, однако на текущий момент на Западе есть люди, заинтересованные в огласке этого скандала. Например, республиканская оппозиция в США, которая стремится дискредитировать президента Джо Байдена через критику программ помощи Украине.

www.globallookpress.com / Christian Reister; 5-tv.ru

Получится ли доказать вину Украины в торговле детьми

Юрист Глеб Подъяблонский считает, что сделать это будет чрезвычайно сложно. Для этого, по его словам, сначала нужно убрать текущий режим на Украине.

«Установить вину человека может только следствие и суд. Может или не может она (Елена Зеленская — Прим. ред.) этого делать — учитывая реалии современной Украины, это возможно. Там закон в принципе не соблюдается — мы видим, что происходит регулярная дискриминация по языковому и национальному признаку, там убивают людей. Мы видели неоднократное нарушение международных конвенций», — отметил эксперт.

Торговать детьми, по словам Подъяблонского, могут тремя способами. Во-первых, ребенка могут забрать из детского дома, сделать фальшивые документы, и на него выстроится огромная очередь из европейцев, которые не могут сами обзавестись детьми.

Во-вторых, детей постарше могут продавать педофилам и извращенцам, которые заинтересованы в услугах сексуального характера. Детей помладше могут продавать желающим усыновить, а постарше — гражданам с подобными запросами.

Кроме того, существуют специальные пансионаты, в которые могут отправлять детей. Там их воспитывают и выращивают абсолютно здоровыми, чтобы потом продавать на органы.

«Чтобы доказать преступления, которые творит правительство Украины, Украину надо разгромить. Полностью уничтожить киевский режим. После этого провести следствие и либо установить преступную деятельность, либо не установить: начать следствие, собрать доказательства», — отметил юрист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Украине признали проблему торговли людьми в стране сверхактуальной.