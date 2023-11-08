На органы или к педофилам: как на Украине торгуют детьми

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 504 0

Политолог Мендкович: скандал с торговлей детьми на Украине далеко не первый

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Натрускин; www.globallookpress.com / Thomas Imo/photothek.net; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Правда ли это и как данная ситуация повлияет на помощь от Запада?

Благотворительный фонд Елены Зеленской, который занимается помощью детям-сиротам, подозревают в торговле подопечными. По информации некоторых европейских СМИ, организация продает украинских детей педофилам Европы.

Может ли это быть правдой, и если вдруг чудовищные слухи подтвердятся, закроет ли Запад на это глаза? На эти вопросы 5-tv.ru ответил глава Евразийского Аналитического Клуба (ЕАК), политолог Никита Мендкович.

Как Украина наживается на торговле детьми

«Я не думаю, что западные направления помощи из-за этого закроются. В худшем случае будет заморожена работа фонда, а деньги, которые направлялись ему западными спонсорами, будут осваиваться через другие направления», — заявил эксперт.

По его мнению, Запад намерен сохранять поддержку текущего режима на Украине без учета того, что он совершает.

«В конце концов, скандал с торговлей детьми далеко не первый. Известны убийства, торговля наркотиками, торговля оружием. Были убийства даже западных наемников, которые отправлялись на Украину в рамках программ помощи НАТО. На все это закрывали глаза, потому что для Запада, для США важнее нанесение поражения России», — объясняет Мендкович.

Речь идет о том, что в той или иной форме преступным путем наживаются все — и сама Украина, и ее союзники. Кто-то торгует оружием, другие — наркотиками, а третьи — детьми.

Попытки «замять» эту новость, считает эксперт, с высокой вероятностью будут, однако на текущий момент на Западе есть люди, заинтересованные в огласке этого скандала. Например, республиканская оппозиция в США, которая стремится дискредитировать президента Джо Байдена через критику программ помощи Украине.

www.globallookpress.com / Christian Reister; 5-tv.ru

Получится ли доказать вину Украины в торговле детьми

Юрист Глеб Подъяблонский считает, что сделать это будет чрезвычайно сложно. Для этого, по его словам, сначала нужно убрать текущий режим на Украине.

«Установить вину человека может только следствие и суд. Может или не может она (Елена Зеленская — Прим. ред.) этого делать — учитывая реалии современной Украины, это возможно. Там закон в принципе не соблюдается — мы видим, что происходит регулярная дискриминация по языковому и национальному признаку, там убивают людей. Мы видели неоднократное нарушение международных конвенций», — отметил эксперт.

Торговать детьми, по словам Подъяблонского, могут тремя способами. Во-первых, ребенка могут забрать из детского дома, сделать фальшивые документы, и на него выстроится огромная очередь из европейцев, которые не могут сами обзавестись детьми.

Во-вторых, детей постарше могут продавать педофилам и извращенцам, которые заинтересованы в услугах сексуального характера. Детей помладше могут продавать желающим усыновить, а постарше — гражданам с подобными запросами.

Кроме того, существуют специальные пансионаты, в которые могут отправлять детей. Там их воспитывают и выращивают абсолютно здоровыми, чтобы потом продавать на органы.

«Чтобы доказать преступления, которые творит правительство Украины, Украину надо разгромить. Полностью уничтожить киевский режим. После этого провести следствие и либо установить преступную деятельность, либо не установить: начать следствие, собрать доказательства», — отметил юрист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Украине признали проблему торговли людьми в стране сверхактуальной.

Тема:
Украинский кризис
8 нояб
Хорошо горят: стаю дронов ВСУ уничтожили на купянском направлении СВО
8 нояб
«Неизбежно»: в США «вбили гвоздь» в крышку гроба режима Зеленского
8 нояб
Российские БПЛА превращают в пыль боевиков ВСУ
7 нояб
Несчастный случай или четкий план: кто может быть причастен к гибели помощника Залужного
7 нояб
Десантники обратили в бегство отряд ВСУ под Артемовском
7 нояб
«Угрозы нарастают»: Зеленского предупредили о скором разгроме Украины
4 нояб
«Люди устали»: Зеленский прокомментировал слова Залужного о провале контрнаступления
3 нояб
Выжгли дотла: армия России уничтожила опорный пункт ВСУ системами «Солнцепек»
3 нояб
В зоне СВО уничтожены 10 самолетов ВСУ и перехвачены четыре ракеты ATACMS
3 нояб
«Очень трудно»: на Украине рассказали, как будут обходиться без поддержки Запада
+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
92.42
-0.62 98.79
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:23
Не все хорошо: почему Николай Носков внезапно отменил тур по России
17:07
Выполнила требования? С Украиной начнут переговоры о вступлении в Евросоюз
17:04
Все ради газа: Япония разберется с санкциями США против российского проекта
16:45
Шла ко врачу: дочь Людмилы Гурченко умерла в подъезде
16:34
«Готовясь к новой зиме»: Украине указали на серьезные проблемы в ВСУ
16:30
«Это — неуважение»: как Зеленский своим решением дал пощечину Залужному

Сейчас читают

Болезнь свалила с ног: что стало с тяжелобольным Николаем Носковым
На органы или к педофилам: как на Украине торгуют детьми
Помощница звезды «Джентльменов удачи» Яббарова озвучила причину смерти артиста
«Бес выборов»: США продавливают новое марионеточное правительство Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд