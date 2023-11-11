«У нас бабское царство»: почему Ковальчук не оставляет мужа одного присматривать за детьми

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 1 315 0

Юлия Ковальчук не оставляет мужа одного приглядывать за детьми

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Неужели певица не доверяет своему супругу?

Алексей Чумаков не остается один сидеть с детьми. Об этом рассказала его супруга Юлия Ковальчук в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды».

По словам знаменитости, у них есть помощники, которые могут взять на себя эту ношу. Кроме того, семейной паре часто помогают родители.

«Алексей не остается один, потому что у нас, конечно же, есть помощники, есть родители рядом. У нас есть няня, которая помогает», — отметила певица.

При этом, по словам экс-солистки группы «Блестящие», это вовсе не значит, что знаменитость не справится с подобной задачей. Для него не составляет никаких трудностей, к примеру, поменять подгузник у дочери. Также звезда подчеркнула, что у них дома настоящее «бабское царство».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, какие трудности возникли у Юлии Ковальчук после родов. Певица признавалась, что покой теперь ей только снится.

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