«У нас бабское царство»: почему Ковальчук не оставляет мужа одного присматривать за детьми

Неужели певица не доверяет своему супругу?

Алексей Чумаков не остается один сидеть с детьми. Об этом рассказала его супруга Юлия Ковальчук в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды».

По словам знаменитости, у них есть помощники, которые могут взять на себя эту ношу. Кроме того, семейной паре часто помогают родители.

«Алексей не остается один, потому что у нас, конечно же, есть помощники, есть родители рядом. У нас есть няня, которая помогает», — отметила певица.

При этом, по словам экс-солистки группы «Блестящие», это вовсе не значит, что знаменитость не справится с подобной задачей. Для него не составляет никаких трудностей, к примеру, поменять подгузник у дочери. Также звезда подчеркнула, что у них дома настоящее «бабское царство».

Родившая второго ребенка Ковальчук показала фигуру в откровенном платье

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие трудности возникли у Юлии Ковальчук после родов. Певица признавалась, что покой теперь ей только снится.