Играл с огнеметом: сотрудники SpaceX заработали переломы и ампутации из-за Маска

Работники компании миллиардера часто получают травмы. Все во имя великой цели?

Бизнесмен Илон Маск хочет построить колонии на Марсе. Из-за своей мечты он готов идти на жертвы. За последние девять лет сотрудники SpaceX получили более 600 травм на производстве. Об этом заявило информационное агентство Reuters.

Журналисты провели расследование и пообщались с 30 работниками компании Маска. Агентству удалось узнать, что многие травмированные получили серьезные повреждения и даже инвалидность. Примерно 100 человек заработали себе порезы или рваные раны. 29 инцидентов закончились переломами и вывихами, а еще девять случаев привели к травмам головы. Восемь раз сотрудники даже зарабатывали ампутацию. Также несколько человек получало ожоги.

Сотрудники SpaceX отметили, что им приходится пренебрегать правилами безопасности, чтобы успевать по срокам, которые установил Маск.

В материале агентства написали, что и сам бизнесмен иногда ведет себя бездумно. Говорят, что он якобы «играл с новым огнеметом» и наводил его на людей. Также в статье заявили, что миллиардер призывал отказаться рабочих от желтой защитной одежды из-за того, что он не любит яркие цвета. Такие же требования применили к окраске промышленного оборудования.

Бывшие и нынешние сотрудники SpaceX заявили, что такое поведение бизнесмена связано с тем, что он стремится создать колонии на Марсе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск дал совет Зеленскому.