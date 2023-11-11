Вашингтон в гневе: Moody's понизило прогноз по кредитному рейтингу США

Как прокомментировали такое решение в Белом доме?

Одно из самых ведущих рейтинговых агентств Moody's решило понизить прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного. Как сообщает Reuters, это связано с бюджетным дефицитом и снижением доступности долга.

«Продолжающаяся политическая поляризация в Конгрессе США повышает риск, что сменяющиеся правительства не смогут достичь консенсуса по фискальному плану, который направлен на снижение доступности долга», — подчеркнули в агентстве.

Инвесторы сейчас сильно переживают из-за федеральных расходов и политической поляризации, поэтому стоимость облигаций Штатов упала до самого низкого за 16 лет уровня. Как объяснил старший вице-президент Moody's Уильям Фостер, решительные шаги не будут происходить до 2025 года в политическом вопросе. В среднесрочной перспективе допускается понижение.

После того, как агентство объявило о понижении рейтинга США, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала это решение очередным следствием экстремизма и дисфункции республиканцев в Конгрессе. Также выразил несогласие с изменением прогноза и Минфин.

«Американская экономика остается сильной, а казначейские ценные бумаги являются самым надежным и ликвидным активом в мире», — заявил замглавы финансового ведомства Уолли Адейемо.

В августе агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+ со стабильным прогнозом. Решение принято было из-за высокой нагрузки в долговых обязательствах Америки. Уже тогда ожидалось серьезное ухудшение фискальной ситуации в ближайшие несколько лет.

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