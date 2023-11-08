Все ради газа: Япония разберется с санкциями США против российского проекта

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Рита Миронова
Рита Миронова 27 0

Япония разберется с санкциями против российского СПГ

Все ради газа: Япония разберется с санкциями США против российского проекта

Фото: © РИА Новости / Алексей Бабушкин

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Как действия американского правительства повлияют на энергоснабжение Японии?

Япония будет разбираться с санкциями США против России, так как они могут нарушить стабильное энергоснабжение страны. Как пишет EADaily, санкции могут серьезно помешать реализации арктического проекта СПГ в России.

«Акционеры проекта прекрасно понимали риски такого развития событий и подготовились к реализации проекта в условиях американских санкций. Думаю, что если к такой мере не прибегнут правительство Японии и Еврокомиссия, критического воздействия на проект американские ограничения не окажут», — заявил заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Японские компании имеют долю 10% и гарантированные поставки сжиженного газа от проекта «Арктик СПГ — 2», а американские санкции могут повлиять на эти поставки.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура отметил, что «Арктик СПГ — 2» — важный проект для обеспечения стабильного энергоснабжения страны. Японское правительство намерено работать со странами G7.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что развитие Арктической зоны России идет по намеченному плану.

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