В Петербурге прошел грандиозный концерт к 40-летнему юбилею группы «Алиса»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 58 0

Юбилей рок-музыканты встречают со своими поклонниками.

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Грандиозный концерт с главными хитами рок-группы «АлисА» состоялся на главной арене СК «Юбилейный». Так музыканты отмечают 40-летие группы. Масштабным концертом в Петербурге рок-группа «АлисА» начинает свой тур, который продолжится еще в десяти городах. Все билеты на выступления в Петербурге и Москве были распроданы.

Зрителей ожидало действительно яркое шоу: любимые композиции группы «АлисА», световое шоу и огромные экраны. Но больше всего запоминается другой — человеческий и теплый — момент: во время выступления лидера группы Константина Кинчева закидали шарфами. Лидер рок-группы не стал их складывать где-то за кулисами, а надел все на себя и продолжил выступление.

Коллектив был создан в далеком 1983 году. Изначально лидера рок-группы «АлисА» Константина Кинчева даже не было в составе. Будущий фронтмен влился в «Алису» в 1984-м. И именно с ним рок-команда стала популярной. На своем юбилейном рок-шоу Константин Кинчев с командой сыграют все то, без чего невозможно представить творчество группы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о фестивале тяжелого рока KKinchevFest.

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