Путь длиной в 40 лет: кто выступит фестивале тяжелого рока KKinchevFest

Петербург в ожидании главного рок-музыкального события. Уже сегодня в Северной столице пройдет фестиваль тяжелой музыки KKinchevFest.

Все билеты раскуплены, а фанаты застыли в нетерпении — на сцену выйдут сразу 12 легендарных рок-групп. Корреспондент «Известий» Максим Облендер — о последних приготовлениях к грандиозному шоу.

Событие, которое не скрыть, о котором в столице русского рока кричат даже стены. Фестиваль тяжелой музыки KKinchevFest металлической поступью надвигается на Петербург. В ожидании фанаты увековечивают в граффити лидера группы «Алиса».

«Два года назад мы нарисовали первую часть граффити. Тогда уже была задумка, что стена большая, надо будет ее использовать полностью, и к 40-летию группы мы хотели завершить идею и концепцию», — объяснил фанат группы «Алиса» Константин.

И 40 лет назад, и сегодня — каждый концерт «Алисы» — это огонь и энергия. Чтобы все было безупречно, подготовку, монтаж начали за неделю.

12 рок-групп, и каждой надо отстроить звук, а в этом плане в прошлом году KKinchevFest очень высоко поднял планку — звук был великолепным. Распределить задачи — звукорежиссерам, осветителям, охране и прочему персоналу.

И, конечно, подготовить площадку в живописнейшем месте, где практически, как в песне «Алисы», Нева становится морем. Это на Староневском — из песни JANE AIR «Пусто».

На KKinchevFest — ожидаемый солд-аут: в продаже билетов нет, никаких, вообще. Несмотря на прохладу, на концерте ожидается жара.

Организаторы завозят ящиками бесплатную воду. Оба дня фестиваля традиционно завершат сами виновники торжества.

Всего за 17 часов пройдут FPG, «КняZZ», «Горшенев», «Аффинаж», «Пилот», «Аматори», «Северный Флот» и многие другие.

«Константин Евгеньевич выдал свою фамилию под бренд, под название. Это значит, что ты лично должен контролировать, насколько хорошо у тебя все получается», — отметил солист группы JANE AIR Антон Лиссов.

«И это определенный залог качества. Ребята, кто играл на предыдущих фестивалях, сказали, что Константин Евгеньевич лично ходит по гримеркам и интересуется, все ли у всех хорошо», — добавил бас-гитарист группы JANE AIR Сергей Макаров.

Концерт пройдет в лучших традициях, заложенных еще Ленинградским рок-клубом, где некогда появился и москвич Кинчев. Сегодня «Алиса» стирает и границы, и время.

Тезка Кинчева Константин Яковлев вместе с друзьями в Великом Новгороде пакуют чемоданы. Почти 20 человек заранее готовились: перекроили график, что бы железно попасть на «фест».

«Я начал „Алису“ слушать с 15 лет. Это вся моя жизнь. И не посещать концерты, и не слушать „Алису“ никак уже», — признался мужчина.

Традиционно из самых разных уголков страны здесь уже сегодня, 8 сентября, соберутся, как их называют, алисоманы или «Армия Алиса», чтобы снова спеть любимые песни, на несколько часов окунуться в атмосферу рока и просто побыть вместе. Друг с другом, с классными рок-группами и вечными хитами.