Примечательно, что по традиции в аварии сразу же обвинили Россию.

Специализированное судно «Спасатель Карев» на этой неделе вошло в исключительные экономические воды Финляндии для ремонта подводной линии связи, которая соединяет Калининград с «большой землей». Оказывается, оптоволоконный кабель порван уже месяц, и это факт разрушает всю конспирологию вокруг повреждения натовского газопровода, из-за которого альянс чуть не расчехлил пушки.

Разрыв нашей оптоволоконной линии зафиксирован 7 октября в 23:30 по Москве. В это время на Балтике бушевал сильнейший шторм. Поднимались четырехметровые волны. Порывы ветра достигали 35 метров в секунду.

Порывы ветра достигали 35 метров в секунду. Если бы у нас была установлена камера на дне морском, вполне возможно мы увидели бы такую картину. Через два с половиной часа после прорыва российской кабеля в 28 километрах от этого места произошло разрушение «натовского» газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией.

Система мониторинга морских судов в этом районе зафиксировала китайский контейнеровоз. В ближайший порт он зашел без левого якоря. А рядом с местом аварии нашли трехтонный обломок якоря. За месяц даже эстонцы и финны связали одно с другим. И перестали обвинять Россию в ЧП.

Кстати, подозреваемый контейнеровоз, как и десятки других, задействован на постоянном маршруте по Северному морскому пути, он и сейчас в дороге и направляется в Гонконг. На дне Балтики проложено более 60 кабелей и трубопроводов. Надо подумать, как укреплять сотрудничество, а не нагнетать.