Назло России? Израиль заключил с Финляндией историческую сделку

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Алина Крылова
Алина Крылова 34 0

МО Израиля заключило сделку по продаже Финляндии системы ПРО «Праща Давида»

Назло России? Израиль заключил с Финляндией историческую сделку

Фото: www.globallookpress.com / Nir Alon

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Созданная на Земле Обетованной система противоракетной обороны призвана стать «эффективным оружием на границе с РФ».

Находящийся в состоянии конфликта Израиль заключили историческую по меркам происходящих в мире событий сделку. Представители Земли Обетованной продали Финляндии системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида».

По информации военного ведомства в социальных сетях, ПРО изначально создавалась под контролем Израиля и США и была предназначена для перехвата передовых воздушных целей, включая баллистические ракеты, самолеты, БПЛА и крылатые ракеты. Теперь Израиль планирует, что система усилит безопасность Финляндии, как страны, «которая находится на переднем фланге противостояния НАТО с Россией». Кроме прочего, продажа системы поможет поднять уровень противоракетной обороны финнов, что также должно сыграть альянсу только на руку.

Предварительно, стоимость сделки оценивается в 317 миллионов евро. Это одна из самых крупных продаж вооружения за последнее время, не считая договоренностей с участием США. Генеральный директор Минобороны Израиля Эяль Замир уже завизировал соответствующий документ.

Финляндия, подавшая заявку на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине, в апреле стала 31-м членом альянса. Год назад претендовать на «Пращу Давида» собирался и Киев, но тогда в Израиле сочли, что у страны нет достаточных производственных мощностей для помощи Зеленскому.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль впервые применил в бое внеатмосферную систему ПРО для перехвата ракет.

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