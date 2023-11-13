Кто умнее: собака или медведь?

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Дрессировщик Олег Александров за свою карьеру обучил трюкам десятки животных. А в общении с хищниками никогда не использует кнут.

Кто умнее: собака или медведь?

Фото: 5-tv.ru

«В моём случае кнут не уместен, потому что, какой мишка огромный, и какой я», — говорит Александров — «Если я, не дай бог, как-то обижу медведя, а я к нему захожу по десять-пятнадцать раз в день, а он находится там без намордника, ему меня скрутить, заломать и съесть — это в два счёта».

Фото: 5-tv.ru

За годы работы Александрову удалось найти общий язык с косолапыми.

«Мы дрессируем собак и медведей. Но медведи гораздо умнее, чем собаки. Они очень умные, очень хитрые, очень ловкие, у них столько разных умений. Поэтому с ними очень интересно», — делится представитель знаменитой цирковой династии.

Олег Александров посвятил свою жизнь этим хищникам и заботится о них, как о детях. Именно поэтому его подопечные всегда выступают с удовольствием.

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