Интересные факты о медведях

Многие полагают, что все медведи зимой впадают в спячку. Однако, это не так. Среди белых мишек к этому прибегают только беременные самки.

Кстати, вес полярного хищника может достигать почти тонны! Именно белый медведь считается самым крупным представителем этого вида. Однако пальму первенства пытаются оспорить кадьяки, медведи обитающие на одноимённом острове у южного побережья Аляски. Один из таких топтыгиных весил 780 килограммов.

Фото: 5-tv.ru

Белые медведи питаются только мясом, а остальные мишки всеядны! В их рацион входят ягоды, орехи, сочная трава, мёд и ещё множество других вкусных лесных лакомств.

Несмотря на свой вес, бурый медведь может разогнаться до 60 километров в час. Для сравнения, самый быстрый спринтер в мире Усэйн Болт в свои лучшие годы показывал почти 45 километров в час.