И полугода не прошло: жена Николаева укатила из России без мужа

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Алина Крылова
Алина Крылова 172 0

Жена Игоря Николаева уехала из России на отдых после выписки мужа

И полугода не прошло: жена Николаева укатила из России без мужа

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Юлия Проскурякова опубликовала снимок с пляжа в одном из самых популярных курортов.

Жена народного артиста РФ Игоря Николаева улетела из России спустя всего несколько месяцев после выписки мужа из больницы. Судя по всему, Юлия Проскурякова совсем не переживает за состояние своего благоверного.

Пока 63-летний Игорь Николаев восстанавливается после перенесенной операции на сердце, его молодая жена неожиданно покинула пределы России. В личном микроблоге артистка опубликовала свежее фото, на котором похвасталась шикарными пляжами в Дубае. Судя по всему, вместо помощи и поддержки звездному мужу Проскурякова улетела в отпуск, ведь от Николаева в кадре нет и следа. 

«Доброе утро», — написала артистка.

Стоит отметить, что Проскурякова умолчала о компании, в которой отправилась в отпуск. Неизвестно, прихватила ли певица с собой дочь Веронику. Известно, что солнечные Эмираты вот уже на протяжении многих лет считаются любимым местом отдыха звездной четы. Сразу после наступления холодов в России Николаев хотя бы на неделю везет жену и дочь на отдых. После подзарядки супруги возвращаются в Москву, где продолжают вести концертную деятельность, уточняет портал utro.ru.

Юлия Проскурякова выложила фото из отпуска в ДубаеЮлия Проскурякова выложила фото из отпуска в Дубае. Фото: Instagram* / ulliaveronika

Судя по всему, в этот раз Юлии Проскуряковой избежать вопросов о цели пребывания рядом с Николаевым не удастся. После того, как композитор женился на молодой артистке, знаменитость то и дело обвиняют в стремлении устроиться получше. Сама Проскурякова на сплетни, не имеющие под собой оснований, давно не реагирует. 

Ранее 5-tv.ru писал, как Юлия Проскурякова на самом деле относится к дочери Игоря Николаева от первого брака. 

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