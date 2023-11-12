«Не выдержало сердце»: почему Отар Кушанашвили попал в больницу

На фоне происшествия друзья и коллеги журналиста поделились подробностями о злополучном вечере и состоянии звезды.

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили попал в больницу после того, как ему стало плохо в столичном ресторане. По информации 5-tv.ru, Кушанашвили отдыхал в ресторане с другом и внезапно почувствовал резкую боль в сердце. Медики увезли знаменитость в больницу.

После известий об ухудшении самочувствия Кушанашвили близкие рассказали о злополучном вечере. Продюсер телеведущего Отара Кушанашвили Виктор Ладненко рассказал, что находился с другом и коллегой в ресторане. Они смотрели футбол и ничего не предвещало беды.

«Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце», — написал друг Кушанашвили в Telegram-канале.

Ладненко добавил, что причиной ухудшения состояния журналиста стали сложнейшее расписание и минимум окон для отдыха.

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала в личном блоге на инцидент коротко и эмоционально.

«Отарик! Знаю, что ты сейчас в реанимации!!! Держись, мой друг», — написала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности о состоянии Юрия Соломина.