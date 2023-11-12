В Малом театре раскрыли новые подробности состояния Соломина: что известно

Художественный руководитель культурного учреждения пережил инсульт. По прибытии в больницу врачи обнаружили у артиста проблемы с речью и нарушение мозгового кровообращения.

В пресс-службе Малого театра раскрыли новые подробности состояния худрука Юрия Соломина. 6 ноября художественный руководитель Малого театра потерял сознание во дворе собственного дома и до работы так и не доехал. Уже позже врачи зафиксировали у артиста инсульт, спровоцировавший проблемы с речью.

За последние несколько дней врачам удалось стабилизировать состояние Соломина: теперь в медицинском учреждении готовятся перевести звездного пациента из реанимации в обычную палату. О выписке речи, правда, пока все же не идет.

«Состояние Юрия Мефодьевича стабильное, даже наметилось улучшение. Я сегодня у него была, и даже по сравнению с пятницей, когда я его навещала, состояние еще улучшилось. Врачи сейчас уже думают о том, чтобы перевести Юрия Мефодьевича из реанимации в обычную хорошую палату, где он продолжит лечение», — сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.

Днем ранее об улучшениях здоровья Соломина сообщила и внучка мэтра Александра.

88-летний Юрий Соломин является худруком Малого театра России с 1988 года. Также на его счету множество наград: он является народным артистом СССР, Героем Труда РФ, лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, а также полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее 5-tv.ru писал о последнем перед госпитализацией интервью Юрия Соломина.