Грандиозная серия путешествий по России стартовала для детей из Донбасса. Они уже побывали в Москве, где на ВДНХ увидели впечатляющую выставку «Россия». И в Ленинградской области — на одном из лучших в мире гоночных автодромов. И это далеко не вся программа. Что еще увидят дети из новых российских регионов, расскажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Три часа от Москвы до Петербурга пролетели незаметно, пассажиры даже устать не успели.

«Мы привыкли, мы просто спортсмены, уже знаем это», — поделилась одна из девочек.

Старшеклассники Луганского высшего училища физкультуры, ребята из Донбасса — у кого-то отцы на передовой. Мальчишки и девчонки из многодетных семей, сироты. Но сейчас — отдых и яркие впечатления: Ростов, Москва, теперь Санкт-Петербург.

«Я про Питер так много не знаю. Я про Москву больше знал: Красная площадь, Мавзолей, „Москва-Сити“, а про Питер — узнаем, увидим», — делится ожиданиями подросток.

В столице — достопримечательности: Красная площадь, храм Христа спасителя, ВДНХ и выставка «Россия». За несколько часов пусть и виртуально они пролетели по всей огромной стране. Заглянули на тропу леопарда, рассмотрели камчатские гейзеры и автодром мирового уровня «Игора Драйв».

А уже на следующий день оказались прямо на нем в Ленобласти. Среди шустрых машин, развивающих скорость под 300 километров в час. Экскурсия по автомузею, пит-лейну, самые сокровенные уголки — вроде комнаты хронометража, куда вход открыт только судьям. И конечно, картинг-трасса. Как можно говорить о скорости и драйве и не попробовать прокатиться?

Длина каждого круга картинг-трассы 1200 метров. 17 самых разнообразных поворотов, мало быть быстрым, надо быть внимательным. В Ленинградской области стоит сильнейший туман, моросит дождь, трасса влажная. А значит — полное погружение и никаких поблажек!

«Ощущения отличные! Мне очень понравилось кататься. Очень быстро и интересно!»

«Я первый раз вообще на картах езжу. Очень крутые! Мощные», — делятся ребята из Донбасса.

Автодром мирового уровня, одна из лучших трасс страны, принимающая соревнования самого высокого класса по авто- и мотоспорту. То, что раньше ребята видели только на экране — трассы для дрифта, спорткары — сейчас на расстоянии вытянутой руки. Организовал эту поездку благотворительный Фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным банком «РОССИЯ». Все время вместе с ребятами сотрудники Народного фронта, которые помогают детям Донбасса открывать страну. Да, Москву и Петербург кто-то из них уже видел на соревнованиях, но и их обещают удивить.

«Конечно же, мы не смогли пройти мимо богатой культуры Республики Карелия и Ленинградской области и предусмотрели достопримечательности, которые там есть: такие, как крепость Корела, Рускеала и другие. В общем-то нам кажется, что программа получилась такой очень насыщенной», — отметила директор Благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Тур «Энергия Ладоги», разработан туроператором «Игора Тур» — это и природа, и экстрим и комфорт. Проживание в лучших отелях — «Точка на карте» и «Времена года»

«Вообще, все классно! Ванная огонь! И спальня классная!» — эмоции ребят бьют через край.

И такое путешествие ждет 400 ребят из новых российских республик. Водопады, каньоны, достопримечательности, каждый день приятные мелочи, открытия и сюрпризы, все для того, чтобы вернуться домой с яркими эмоциями.