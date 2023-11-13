Борьба с зависимостью: в России создали приложение для цифрового детокса

Оно предназначено в первую очередь для подростков и студентов.

В России создали специальное приложение для борьбы с зависимостью от гаджетов. Его разработали сотрудники Южно-Уральского госуниверситета, которые сообщили, что оно предназначено прежде всего для школьников и студентов младших курсов.

Приложение называется «Цифровая аскетика». И по словам разработчиков, оно направлено на помощь тем, кому сложно держать фокус внимания на чем-то дольше нескольких минут. В частности, если пользователь не может оторваться от смартфона даже в разговоре с другим человеком. Или же часто проводит время за бесцельным листанием ленты новостей. Для таких авторы приложения предлагают методики развития критического мышления и самоконтроля.