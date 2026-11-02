Песков: гуманитарная операция в Алешках прошла успешно

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Пресс-секретарь президента РФ отметил вклад омбудсмена Яны Лантратовой и американской стороны.

Фото, видео: © РИА Новости/Таисия Воронцова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гуманитарная операция в Алешках Херсонской области прошла успешно. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга.

Он высоко оценил координацию участников миссии, а также отдельно поблагодарил уполномоченного по правам человека Яну Лантратову и американскую сторону за помощь в организации операции.

«Мы действительно констатируем успешное проведение этой гуманитарной операции. Мы высоко ценим тот уровень координации, который был достигнут между участниками со всех сторон в ходе подготовки этой операции», — отметил Песков.

При этом представитель Кремля не исключил, что Вооруженные силы Украины могли использовать режим прекращения огня для перегруппировки.

Песков также сообщил, что пока планов по проведению аналогичных гуманитарных операций нет. По его словам, каждый подобный случай требует отдельного рассмотрения, а приоритетом должны оставаться безопасность людей и оказание им необходимой помощи.

Яна Лантратова отправилась в Алешки 29 октября. Вместе с ней в город прибыли иностранные журналисты.

Подготовка к миссии началась заранее. С 27 октября в населенном пункте действовал режим тишины, который продлился до 22:59 1 ноября. Российские военные проводили инженерные работы и разминировали дороги, предназначенные для движения гуманитарной колонны.

Основными задачами операции стали доставка продуктов питания, медикаментов и других необходимых вещей местным жителям, а также организация безопасного выезда для тех, кто решил покинуть город.

Посредником при согласовании локального прекращения огня выступила первая леди США Мелания Трамп. За соблюдением условий гуманитарного перемирия и ходом миссии наблюдали представители независимой американской медиаорганизации.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:42
«Держим на контроле»: оставшиеся в Алешках семьи продолжат получать помощь
13:32
«Это не лечится»: Якубович раскритиковал молодежный сленг
13:17
Экс-стилистку блогера Лерчек приговорили к 3,5 года условно по делу о мошенничестве
13:12
«Нам не до вас»: Шойгу ответил на обвинения Запада в гибридной войне
13:10
Группировку хакеров «Вася Грек» задержали после серии фишинговых атак
13:02
Песков: гуманитарная операция в Алешках прошла успешно

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Дешевой зимы у Европы уже не будет
Пенсии в ноябре выплатят досрочно: график перечислений и кому увеличат выплаты
«Больше не связывайтесь с ней»: экс-директор Волочковой призвал устроить ей бойкот после скандала
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео