Как быстро похудеть: в России создали вино, снижающее вес

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 31 0

В РОСБИОТЕХе создали вино на основе грибов для похудения

Как быстро похудеть: в России создали вино, снижающее вес

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Что самое удивительное — по вкусу напиток похож на вермут.

В России создали новый уникальный продукт — вино, которое помогает снизить вес. Об этом эксклюзивно изданию Газета.ру рассказали в Российском биотехнологическом университете. Что самое удивительное — по вкусу напиток похож на вермут. А еще он поможет развить стрессоустойчивость и повысит работоспособность.

Как же ученые добились такого результата? Все просто — путем ферментации грибов Eurotium cristatum, их добавляют в базу напитка — в вино. По заявлениям исследователей, продукт однозначно поможет улучшить состояние поджелудочной железы и повысит общий иммунитет организма. Также он сможет активировать жировой обмен, что так или иначе поспособствует снижению веса.

Да и сами грибы Eurotium cristatum непростые. Они влияют на усвоение полезных веществ в теле, что помогает сжигать жир.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мечтавшая похудеть австралийка скончалась от средства для диабетиков.

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