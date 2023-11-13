«В мире ведется 28 войн»: Томас Бах показал себя во всей красе

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 76 0

EADaily: глава МОК Бах объявил «войну» России

«В мире ведется 28 войн»: Томас Бах показал себя во всей красе

Фото: www.globallookpress.com / Tom Weller

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Олимпийский комитет хочет видеть на Играх все страны — кроме, разумеется, России.

Летние Олимпийские игры в Париже состоятся летом 2024 года. Но Россия и Белоруссия до сих пор не получили приглашений на эти состязания.

Зато другие страны, которые находятся в состояние войны, примут участие в Играх, как ни в чем не бывало. Издание EADaily объяснило, как МОК (Международный олимпийский комитет) во главе с Томасом Бахом объявил войну России.

Бах признает, что в мире сложилась напряженная обстановка, но говорит, что отмены Олимпиады точно не будет. По его мнению, несмотря на политические распри, все спортсмены принимают участие в играх.

Но в отношении России, судя по всему, применяются другие правила. Так, портал Inside the Games цитировал мнение Баха насчет Олимпийских игр.

«Согласно определению ООН, в настоящее время в мире ведется 28 войн. Наша миссия — гуманитарная миссия для спортсменов и спорта. Мы стараемся это учитывать. Людям тоже нужно что-то, что объединит их», — говорил глава МОК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Журова ответила Томасу Баху.

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