Всероссийский конкурс авторской песни «Детский автор России» открыл прием заявок

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Первый конкурс ДАР прошел в феврале–июле 2023 года, а его участниками стали дети со всей страны.

Всероссийский конкурс авторской песни «Детский автор России» открыл прием заявок

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Всероссийский конкурс авторской песни «Детский автор России» (ДАР) открыл прием заявок для авторов в возрасте от 13 до 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

«Главная идея нашего конкурса — показать не просто талантливых исполнителей, а именно детей-авторов музыкальных произведений. В прошлом году мы получили огромное количество очень качественных, целостных произведений, в которых есть запоминающаяся мелодия, современная аранжировка и классный текст», — цитирует пресс-служба слова генерального продюсера конкурса Светлану Митрофанову.

Композиция может быть написана в любом жанре на русском языке, лучшие участники будут допущены до очных отборочных этапов, чтобы представить свои песни перед профессиональным жюри. Во время конкурса эксперты также выберут финалистов, которые исполнят свои песни на федеральном канале.

Первый конкурс ДАР прошел в 2023 году, а его участниками стали дети со всей страны.

В финале конкурса, который состоялся в Сочи, 13 подростков из шести регионов России представили песни собственного сочинения перед жюри, в состав которого вошли Сосо Павлиашвили и Нюша. В сезоне–2023/24 года конкурс проходит при поддержке Росмолодежи и общегосударственного «Движение Первых».

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