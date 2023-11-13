Путин провел переговоры с главой «Россетей»: самое главное

Готовность к зимнему сезону сегодня обсуждали Владимир Путин и глава «Россетей» Андрей Рюмин. Именно этот холдинг обеспечивает электроэнергией почти всю страну. И одна из главных задач сейчас — максимально сократить количество отключений, которые происходят из-за непогоды. Но еще говорили о деньгах — о зарплатах внутри самой компании. Самое интересное выбрал обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Основные новости о компании «Россети» президент, конечно, знал и до начала этой встречи. Но о важных изменениях в крупной структуре лучше узнавать напрямую от ее руководителя.

«Компания огромная. Мы с вами год назад примерно встречались. Что за это время произошло?» — начал встречу с этих слов Владимир Путин.

Главное событие — масштабная реорганизация, на которую потребовалось несколько месяцев. К федеральной сетевой компании присоединились еще несколько. Процесс долгий — зато теперь все объединены в единый центр ответственности. И сэкономить удалось.

«Могу сказать, что все цели, которые мы перед собой ставили в рамках данного объединения, мы достигли. В частности, как пример, мы смогли уменьшить управленческие расходы более чем на пять миллиардов рублей. У нас сейчас работает более 230 тысяч человек, это действительно огромный коллектив», — заявил гендиректор, председатель правления ПАО «Россети».

«Зарплату-то индексируете?» — уточнил глава государства.

«Хотел как раз про это сказать, что в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями в прошлом году мы проиндексировали зарплату почти на 16%», — ответил Андрей Рюмин.

«Зарплата средняя у вас какая?» — продолжил президент.

«73300 рублей», — ответил Рюмин.

При этом компания на 6,5% увеличила выручку в прошлом году — это больше триллиона рублей — огромные деньги, потому как структура огромная.

Порядка 77% всей электроэнергии, что вырабатывается в России, идет по линиям электропередачи «Россетей» — их протяженность 2,5 миллиона километров. Работают 560 тысяч подстанций и трансформаторных подстанций.

В прошлом году к сетям подключили почти полмиллиона объектов. Присоединяют в том числе клиентов с новых территорий.

«Работа по восстановлению объектов на территориях всех четырех новых субъектов Российской Федерации ведется и по сей день. На текущий момент мы восстановили электроснабжение более 1000 многоквартирных домов, более 37 тысяч домов ИЖС, более 40 школ и детских садов», — отчитался глава «Россетей».

Работают во всех четырех новых субъектах. Приходится восстанавливать электроснабжение — иногда с нуля, иногда — в порядок приводить изношенные еще при украинской власти сети. Впрочем, ветхие сети есть не только на присоединенных территориях. А еще есть «бесхозные» сети — проблема, которой занимаются по поручению резидента.

«Могу сказать, что в 2022–2023 годах выявлено и идет процесс постановки на баланс около 23 тысяч объектов», — сказал Андрей Рюмин.

«Все бесхозные?» — поинтересовался Владимир Путин.

«Бесхозные, да. Это очень большая для нас цифра. Я могу сказать, что за предыдущие пять лет объектов было выявлено меньше, чем за два года», — отметил глава «Россетей».

Еще один важный вопрос — исполнение инвестиционных планов, но главное — подготовка к зимнему периоду. Подробности этого процесса обсуждали уже без телекамер.