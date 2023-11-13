«Проблемы с мужскими гормонами»: Ваенга опубликовала откровенное фото с отдыха

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 68 0

Ваенга опубликовала фото с отдыха в купальнике

«Проблемы с мужскими гормонами»: Ваенга опубликовала откровенное фото с отдыха

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / vaengaofficial; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистка решила сделать отчет из отпуска. Как отреагировали фанаты?

Певица Елена Ваенга отправилась на курорт вместе со своим 11-летним сыном Иваном. И во время отдыха она сделала «горячую» фотографию, которую она опубликовала в личном блоге. Внимание на это обратило издание utro.ru.

Артистка позирует в черном купальнике, а по ее телу стекают капли воды. Кто-то из поклонников певицы осыпал ее комплиментами. А кто-то наоборот высказался негативно.

Покинувшая Россию Ваенга похвасталась фигуройПокинувшая Россию Ваенга похвасталась фигурой. Фото: Instagram* / vaengaofficial

«Где волосы у Елены»;

«Похудели, Лена. Красивая, как всегда. Без ретуши и силикона. Удачи Вам»;

«Проблемы с мужскими гормонами»;

«Какая вы прекрасная во всех смыслах», — написали подписчики певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что исполнительница Елена Ваенга неожиданно уехала из России вместе с ребенком. Отечественная артистка, вместе со своим 11-летним сыном Иваном решила посетить экзотические страны. Из-за грядущих больших концертов, которые предстоит дать Ваенге, она решила набраться сил в теплых краях.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
92.12
0.07 98.53
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:18
Почти как в «Черном зеркале»: глава МИД Британии Кэмерон вступал в половую связь со свиньей
21:02
Боня впервые показала свое лицо на публике после пластической операции
20:50
На заседании оргкомитета премии «МЫВМЕСТЕ — 2023» учреждена номинация по наставничеству
20:41
Пушилин: Киев пытается демонстрировать какие-то действия на передовой для Запада
20:26
«Проблемы с мужскими гормонами»: Ваенга опубликовала откровенное фото с отдыха
20:10
«Будем помнить»: Развожаев сообщил о гибели двух героев-участников СВО

Сейчас читают

Вслед за Боней: Маргарита Грей сделала "лисьи глазки"
«Ну и фантазия у русских!» — почему американцы боятся советскую сказку «Морозко»
«Сейчас в мире ведется 28 войн»: а глава МОК Бах объявил российскому спорту 29-ю
«Деньги в трусилях от милых дам» у героя Тимура Батрутдинова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд