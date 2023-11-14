Не злоупотребляйте ими: какие продукты вызывают рак кишечника

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Рита Миронова
Рита Миронова 9 0

Онколог Черемушкин: жареное мясо повышает риск развития рака кишечника

Не злоупотребляйте ими: какие продукты вызывают рак кишечника

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Что лучше исключить из рациона, чтобы сохранить здоровье?

Жареная, жирная и копченая пища может спровоцировать развитие рака кишечника. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

По его словам, должно совпасть сразу несколько факторов: неправильное питание, вредные привычки, наследственность.

«Переработанные продукты также повышают риски возникновения рака. Не стоит злоупотреблять жареным мясом и копчеными продуктами», — отметил эксперт.

Врач посоветовал чаще употреблять фрукты и овощи, в которых содержится много клетчатки. Это поможет снизить риск развития рака кишечника.

Также необходимо следить за уровнем стресса и физической активности и периодически посещать врача, так как обнаружить опухоль на ранних стадиях практически невозможно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего может возникнуть рак почек.

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