Сайт от создателей сериала «Плакса» поможет в борьбе с буллингом

В Москве в лектории-кинотеатре Wink на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялась дискуссия на тему буллинга с участием руководителя направления корпоративной социальной ответственности «Национальной Медиа Группы» (НМГ), импакт-продюсера сериала «Плакса» Марии Залуниной.

Сначала Залунина подчеркнула, что сам сериал «Плакса» уже является определенной видеоинструкцией о том, как вести себя ребятам, столкнувшимся с буллингом.

«Мы, Национальная Медиа Группа, стараемся сделать так, чтобы любой контент, который мы производим и дистрибутируем, чтобы он приносил пользу обществу. И в этом смысле сериал „Плакса“, вокруг которого сегодня собралась дискуссия, полезен и сам по себе, потому что это по сути такая инструкция родителям, детям и учителям, как себя вести в школе и дома. Где-то страшная история, где-то очень смешная. Но там в этом сериале даны определенные рецепты», — уточнила она.

Но в процессе просмотра сериала дети могут начать ассоциировать себя с его героями, узнавая в этой истории себя или своих знакомых. Тогда юные зрители закономерно зададутся вопросом: а что делать, если тебя травят? И тогда было решено создать сайт, который будет помогать бороться с явлением буллинга.

«Мы решили что нужно создать сайт, который будет содержать ответы на вопросы и где будут написаны и для родителей, и для детей, и для учителей основные посылы: что такое буллинг, чем он отличается от обычного конфликта, как это предотвратить, что такое кибербуллинг. Этот сайт должен стать помощником нашим зрителям, чтобы с буллингом сталкивалось как можно меньше детей», — подытожила Залунина.