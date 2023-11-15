В России могут запретить продажу пива в кафе и заведениях фастфуда

Купить пиво в кофейнях или заведениях фастфуда больше не получится. В Госдуму внесен законопроект, который позволяет регионам налагать соответствующие ограничения, сообщают «Известия».

Слабоалкогольные напитки могут оказаться под запретом и в так называемых наливайках, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, но только тех, которые имеют лицензию кафе, могут работать ночью, но при этом не имеют даже кухни.

Документ депутаты рассмотрят в приоритетном порядке.