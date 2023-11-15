Долетят ли? Что происходит с поставками F-16 на Украину
ВВС Украины опровергли начало обучения пилотов на F-16
Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Mayall; 5-tv.ru
В США вообще заявили, что западные истребители не смогут изменить положение ВСУ на поле боя.
Берлин передал Киеву еще десять танков Leopard, а также вездеходы и 155-миллиметровые снаряды. Тем временем командование украинских ВВС опровергло сообщение о начале обучения пилотов на F-16.
Там заявили, что в будущем центре подготовки только начали строить летную базу. Ранее Киев уверял, что некоторые летчики уже проходят подготовку в небе в сопровождении инструкторов.
При этом глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель отказался назвать конкретные сроки поставки истребителей. Он заявил, что это сложные машины, обучение на которых займет много времени, а в ВВС США вообще сказали, что F-16 не смогут изменить положение ВСУ на поле боя.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бельгия решила отправить на Украину снятые с вооружения истребители F-16 к 2025 году.
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