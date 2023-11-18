🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 18 ноября, рекомендуется планирование и начало длительной, упорной работы, соблюдение трудовой дисциплины. Если вы можете что-то сделать существенное в своей жизни, то проверить свои возможности и заложить фундамент следует именно сегодня.

♈ Овны

Проблема этого дня — негативные люди. Они не только заразят вас своим настроением, но и могут повлиять на ваши планы. Так что держитесь подальше от тех, кто не может удержать себя в руках. Не стоит в этот день чем-то жертвовать — это никто не оценит. Лучше живите для себя и наслаждайтесь. Поверьте, у вас получится включить осознанность и кайфовать от каждой секунды.

Космический совет: отдохните.

♉ Тельцы

Не время лениться — сегодня вы пишите свое будущее. Так что полезно заняться делами, которые обязательно принесут вам успех и деньги. Но не стоит хвататься за все и разом — делайте это постепенно. В семейных отношениях будет туго: вы совершенно не понимаете родных, а они, в свою очередь, не могут согласиться с вашим мнением. Попытайтесь найти точки соприкосновения, чтобы избежать серьезного конфликта.

Космический совет: завершите старые дела.

♊ Близнецы

На работе стоит быть решительнее и докапываться до сути, но только не давите на собеседников, иначе эффект будет полностью противоположным. Начните что-то новое — это принесет удачу. После работы самое время заняться домом — сделать его уютнее с помощью перестановки мебели или косметического ремонта. Это обязательно поднимет вам настроение и вдохновит на будущие победы.

Космический совет: пообщайтесь с друзьями.

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♋ Раки

Звезды обещают вам маленькие сюрпризы. Главное — разглядеть их за чередой непростых моментов. Вообще сегодня вам все по плечу, поэтому не бойтесь браться за что-то очень серьезное. Некоторые ситуации в этот день будут вас расстраивать, но стоит держать себя в руках и верить в лучшее. Не стоит в этот день просить кого-то о помощи — скорее всего, вам окажут медвежью услугу.

Космический совет: беритесь за новые дела.

♌ Львы

Беритесь за что-то новенькое и экспериментируйте больше — так вам точно повезет. Главное — не отчаиваться, если что-то идет не так, и настраиваться на позитив. Но не стоит ждать от себя чего-то сверхъестественного, ваши возможности могут быть ограничены. Также не стоит браться за несколько дел сразу — лучше сконцентрируйтесь на чем-то одном, так у вас больше шансов на успех.

Космический совет: попросите помощи у близких.

♍ Девы

Эмоции вытесняют логику и рационализм. Поэтому имеет смысл не браться за что-то серьезное и конкретное — можете не «вывезти». А вот общаться сегодня очень даже полезно — кто-то из собеседников может предложить вам интересный проект. Не отказывайтесь — он принесет вам деньги. Полезно подумать о здоровье — пейте больше воды и ложитесь спать пораньше.

Космический совет: не переживайте по пустякам.

♎ Весы

Не вешайте нос, если сегодня что-то не получается. Лучше ищите иные варианты и попытайтесь выбраться из тех рамок, что ставит Вселенная — она сейчас явно не в духе. А у вас, наоборот, будет много энергии и хорошего настроения. Обязательно поддерживайте его, не прислушивайтесь к негативным новостям и людям. Вообще, в этот день в ваших силах прыгнуть выше головы и ухватить удачу. Воспользуйтесь этим.

Космический совет: встретьтесь с родными.

♏ Скорпионы

Неприятности будут ходить за вами по пятам. Но не стоит расстраиваться — вы сможете не только справиться с ними, но и ухватить за хвост дачу. Так что настраивайтесь бороться за свое счастье, карьеру и любовь. Новые знакомства принесут вам только проблемы, поэтому реже давайте кому-то номер телефона и не заводите разговоры с незнакомцами. Лучше обсудить важные вопросы с близкими — они дадут хорошие советы.

Космический совет: не бойтесь экстрима.

♐ Стрельцы

Родственники и друзья в этот день будут оберегать вас от ошибок — они поделятся своим опытом и посоветуют рабочие лайфхаки. Не стоит сейчас ждать помощи от звезд — берите все в свои руки и действуйте.

Космический совет: не отказывайтесь от новых чувств.

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♑ Козероги

Разговоры сделают этот день. Обычные диалоги помогут напитаться позитивной энергией и продумать дальнейшие шаги. Проблемы сегодня будут вылезать и тут, и там. Но вы сможете со всем справиться и даже выиграете от неожиданных ситуаций. Сегодня стоит следить за своими мыслями — возможно, на ум придут обалденные идеи, которые в будущем смогут стать полноценными проектами.

Космический совет: сходите на необычное мероприятие.

♒ Водолеи

Ваше отношение ко многим вещам сегодня изменится. Старайтесь пока не браться за что-то важное и серьезное, иначе под таким настроением вы можете наделать немало ошибок. Также не все спокойно и на личном фронте — ссоры и скандалы берутся из ниоткуда и портят гармонию. Чаще слушайте партнера и идите на компромисс. Кроме того, звезды советуют реже заглядывать в кошелек — можно потратить слишком много денег.

Космический совет: мыслите позитивно.

♊ Рыбы

Мозговой штурм, как и зацикливание на идеях, не принесут результата. Но в то же время полезно общаться с новыми людьми — они могут стать вашими хорошими друзьями в будущем. В этот день стоит смотреть на все вещи и ситуации рационально, отбрасывая чувства и эмоции. Также звезды советуют копить деньги, а не тратить их — так вы сможете осуществить маленькие желания.

Космический совет: займитесь йогой.

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