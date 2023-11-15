Всем по доле: Боярский стал избавляться от бизнеса на фоне ухода из кино

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 18 0

Михаил Боярский переписал свои доли в трех компаниях на других людей

Всем по доле: Боярский стал избавляться от бизнеса на фоне ухода из кино

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Актер частично переоформил свои доли в трех компаниях — кому теперь они принадлежат?

Михаил Боярский выходит из бизнеса. Как стало известно 5-tv.ru, за последние полгода народный артист РСФСР передал свои доли в трех компаниях.

Известно, что 30% в организации по аренде и управлению имуществом «Лайт» теперь принадлежит его сыну Николаю Боярскому. В октябре артист переоформил собственную долю в компании «Хаус-Маркет» на некую Альфию Тенишеву, а в ноябре — в компании «Автотранс».

Его доля в этой организации досталась Елене Косцовой. С чем связано такое решение Боярского — неизвестно.

О том, что 73-летний Боярский хочет завершить карьеру, он заявил 13 мая. Свое решение он мотивировал проблемами со здоровьем, которые его беспокоят после перенесенного коронавируса.

Последствий недуга артисту не удалось избежать, несмотря на легкую форму заболевания и вакцинацию. С того момента прошло уже около двух лет, но музыкант чувствует слабость, проблемы с памятью и движениями — все это мешает актеру в профессии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боярский появился на прощании с Юрием Темиркановым без шляпы.

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