Боярский снял шляпу: артист появился на прощании с Темиркановым в непривычном образе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 179 0

Боярский появился на прощании с Темиркановым без шляпы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

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Многие заметили, что актер с трудом передвигался.

Накануне в Северной столице прошло прощание с художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии Юрием Темиркановым. Проводить выдающегося дирижера в последний путь пришли его близкие, коллеги, известные артисты и почитатели таланта.

Среди них был и народный артист РСФСР Михаил Боярский, которого на публике обычно никогда не появляется без шляпы. Но на этот раз артист был без своего любимого головного убора, чем привлек к себе внимание. 5-tv.ru снял Боярского, следовавшего в поминальный зал.

Как отмечают многие СМИ, присутствующие на церемонии прощания обратили внимание на то, что артист с трудом передвигался. В 2021 году он переболел коронавирусом. Даже провел неделю в больнице.

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После признавался, что болезнь оставила следы. В марте этого года он жаловался на свое состояние. Боярский отмечал, что уже не такой подвижный, как был прежде.

Ранее 5-tv.ru показывал, как прошло прощание с Темиркановым.

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