Суд во Франции обвиняет Асада в совершении преступлений в 2013 году

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

AFP: французский суд выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада

Суд во Франции обвиняет Асада в совершении преступлений в 2013 году

Фото: www.globallookpress.com / Syrian Presidency

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В чем именно подозревается сирийский лидер?

Суд во Франции выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада. Как сообщает агентство France Press со ссылкой на источники, он обвиняется в применении химического оружия в 2013 году.

Вместе с тем Асад подозревается в соучастии в военных преступлениях, связанных с нападениями оппозиции, которая протестовала против госвласти. В итоге в августе 2013 года погибли свыше 1,4 тысячи человек неподалеку от Дамаска.

Международный ордер выдан двум генералам ВС Сирии и на брата Асада Махера — действующего командира элитного военного подразделения страны.

Расследование в отношении Асада началось после юридической жалобы от Сирийского центра СМИ, свободы выражения мнений (SCM), Правовой инициативы открытого общества (OSJI) и Сирийского архива. Подразделение парижского суда занимается делами о химатаках с 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД России объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса.

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