В России создали светящийся гель для заживления ран

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 14 0

В Москве придумали гель, по свечению которого можно судить об излечении ран

В России создали светящийся гель для заживления ран

Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt

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Научные сотрудники МФТИ и НИЦ «Курчатовский институт» открыли новый материал для лечения ран из водоросли спирулины.

Российские ученые изобрели гель для заживления ран на основе природного полимера хитозана и повышающего способность к свечению вещества С-фикоцианина. Об этом пишет Газета.ру. Уточняется, что новый материал придумали на базе МФТИ и НИЦ «Курчатовский институт».

По словам представителя образовательного учреждения Яны Сергееваой, С-фикоцианин характеризуется антиоксидантными, ранозаживляющими, противомикробными и противовоспалительными свойствами.

Так, это вещество является перспективным составляющим ранозаживляющих материалов, а его включение в полимерную матрицу способствует регулированию скорости его высвобождения, пролонгируя время его действия.

В ходе изучения процесса заживления ран с использованием нового гидрогеля в опытах было продемонстрировано, что с помощью определенной системы визуализации можно получать изображения животного с ярко светящимся местом раны, а по изменению области и интенсивности флуоресценции можно отслеживать эффективность лечебного процесса.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России создали вино, снижающее вес.

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