Скончалась до приезда скорой: появились подробности смерти жены блогера Лещева

Супруг в эмоциональном видео признался, что отправил жену на автобусе, потому что думал, что так будет безопаснее.

Официальные ведомства подтвердили гибель супруги уральского блогера Александра Лещева в ДТП, сообщает URA.RU.

«Виктория Лещева находилась на момент ДТП в автобусе. Она погибла до приезда скорой. Ей было 28 лет», — говорится в сообщении регионального ГИБДД.

Авария на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов случилась ранним утром 15 ноября. По официальным данным, жертвы аварии — двое человек, еще восемь участников ДТП получили различные травмы.

По предварительной версии, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса ехал слишком быстро по зимней трассе, в какой-то момент потерял управление, в результате чего автобус опрокинулся и, вылетев на встречную полосу, столкнулся с грузовиком.

Муж погибшей, уральский блогер Александр Лещев не стал терпеть боль в одиночестве и разделил ее с подписчиками, выложив в сеть эмоциональное видео. В нем он винил себя в смерти супруги, ведь именно он посоветовал Виктории ехать на автобусе, думая, что так будет безопаснее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятеро человек погибли в аварии под Тверью, двое из жертв ДТП — дети.