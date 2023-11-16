Байден сразу после продуктивной встречи с Си Цзиньпином назвал его диктатором

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 757 0

Это произошло, несмотря на попытку Си Цзиньпина наладить диалог с США.

Байден сразу после продуктивной встречи с Си Цзиньпином назвал его диктатором

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент США Байден продолжает считать Си Цзиньпина «диктатором». Об этом американский лидер заявил в ходе брифинга по итогам встречи с лидером КНР.

Примечательно, что подобное заявление он сделал сразу же после «одной из самых конструктивных и продуктивных» встреч с Си Цзиньпином.

Джо Байден на пресс-конференции, посвященной встрече с Си ЦзиньпиномДжо Байден на пресс-конференции, посвященной встрече с Си Цзиньпином. Фото: Reuters / Kevin Lamarque

Удивительно, как это могло вылететь у Байдена из головы, но буквально несколько минут назад во время переговоров лидер КНР Си Цзиньпин призывал американского президента не демонизировать политику Китая, а также перестать насаждать в стране антикитайские отношения. Видимо, большинство слов китайского коллеги Байден попросту пропустил мимо ушей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча Байдена и Си Цзиньпина.

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.46
-1.80 97.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:13
Все ему не так! Зеленский пожаловался на бесполезность танков Abrams
6:00
Хозяева неба: лучшее видео из зоны СВО за день
5:45
Миф или угроза: может ли сковорода с антипригарным покрытием вызвать рак
5:37
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Миланы
5:22
Актера Николая Наумова внесли в список «Миротворца» за встречу с бойцами ВС РФ
5:10
Опасная привычка: как курение «убивает» мозг и можно ли избавиться от зависимости

Сейчас читают

Пять мужей, единственная дочь и молодые любовники: бурная личная жизнь Лолиты
Продюсер Разин не предоставил доказательства прав на песни «Ласкового мая»
Украинский спортсмен-рыбак решил не возвращаться домой после соревнований в Италии
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд