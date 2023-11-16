Байден сразу после продуктивной встречи с Си Цзиньпином назвал его диктатором

Президент США Байден продолжает считать Си Цзиньпина «диктатором». Об этом американский лидер заявил в ходе брифинга по итогам встречи с лидером КНР.

Примечательно, что подобное заявление он сделал сразу же после «одной из самых конструктивных и продуктивных» встреч с Си Цзиньпином.

Джо Байден на пресс-конференции, посвященной встрече с Си Цзиньпином. Фото: Reuters / Kevin Lamarque

Удивительно, как это могло вылететь у Байдена из головы, но буквально несколько минут назад во время переговоров лидер КНР Си Цзиньпин призывал американского президента не демонизировать политику Китая, а также перестать насаждать в стране антикитайские отношения. Видимо, большинство слов китайского коллеги Байден попросту пропустил мимо ушей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча Байдена и Си Цзиньпина.