«Он диктатор»: как прошла встреча Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско

Джо Байден считает Си Цзиньпина диктатором. Об этом президент США заявил на пресс-конференции по итогам встречи с китайским лидером на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

При этом глава Белого дома назвал переговоры с председателем КНР продуктивными и доверительными. Но так ли это на самом деле, выяснил корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Первая кровь на улицах Сан-Франциско — этнические китайцы сошлись врукопашную из-за отношения к своей исторической родине. Сам город, обычно полный бездомных, на время встречи Байдена и Си забурлил и быстро превратился в протестный.

Протестующие с яркими транспарантами и громкими лозунгами вышли на антикитайскую демонстрацию. Они заблокировали движение по одной из центральных улиц города — около места проведения саммита АТЭС.

Полиция в происходящее не вмешивается. Также легко центр города заняли и антиглобалисты, которые недовольны, кажется, вообще всем: политикой США, Китая и, главное, самим саммитом.

Для ключевых переговоров Белый дом предусмотрительно выбрал удаленную резиденцию. В поместье Филоли снимали сериал «Династия» и несколько комедий, сейчас жанр скорее — политический триллер.

Особенно — для госсекретаря Энтони Блинкена. Тот во время вступительной речи шефа буквально заглядывает ему в рот — вдруг опять что-то неправильно прочитает.

«Господин президент, мы давно знаем друг друга. Мы не всегда имели один взгляд на проблемы, что ни для кого не сюрприз, но наши встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными», — сказал Джо Байден.

Здесь Байден либо лукавит, либо, что вероятнее, просто забыл. Его предыдущая очная встреча с Си, прошедшая год назад на Бали, завершилась ничем — отношения так и не сдвинулись с мертвой точки.

Примирительный визит Блинкена уже в этом году должен был исправить ситуацию, но вмешался начальник, назвав лидера Китая диктатором. Сейчас же Байден, очевидно, снова решил не отступать от своих принципов.

«Господин президент, после сегодняшних переговоров вы все еще готовы назвать Си Цзиньпина диктатором?» — спросил журналист.

«Смотрите, он им и является. Он диктатор в том смысле, что он парень, который руководит коммунистической страной, опирающейся на форму правления, полностью отличающуюся от нашей», — заявил Байден.

Реакция Блинкена в этот момент говорит сама за себя. Правда, насколько ремарка Байдена повлияет на результаты переговоров, пока сказать трудно.

При том, что сами результаты слишком зыбкие — из содержательного только возобновление контактов по военной линии. Но от своих амбиций в Азии США отказываться не готовы: здесь и милитаризация региона посредством блока AUKUS, и возможное открытие постоянного представительства НАТО в Японии, и, конечно, тайваньский вопрос. Все это — нерешенные камни преткновения, на которые председатель КНР отвечает намеками.

«Отношения между Китаем и США, являющиеся наиболее важными двусторонними отношениями в мире, должны восприниматься и развиваться в широком контексте ускоряющихся глобальных преобразований, невиданных за последнее столетие», — отметил Си Цзиньпин.

Отсылка, едва ли понятая Байденом и его администрацией, — тот самый контекст: от марта этого года в Москве.

«Сейчас идут перемены, которых не было в течение ста лет. А мы вместе двигаем эти перемены», — говорил лидер КНР российскому президенту Владимиру Путину.

Еще из области сравнения — если переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве продолжались четыре с половиной часа, то с Байденом китайский лидер общался всего около двух. Не то чтобы нечего было обсудить, просто говорили явно на разных языках.