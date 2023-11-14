В Киеве арестовали депутата, участвовавшего в раскрутке «пленок Деркача»
Суд в Киеве арестовал депутата Рады Дубинского по обвинению в госизмене
Фото: Zuma / ТАСС
Правоохранители считают, что он вместе с другими действующими и экс-депутатами распространял ложные сведения о властях Украины.
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца депутата Верховной рады Александра Дубинского, подозреваемого в госизмене и участии в преступной организации.
«Суд поддержал ходатайство обвинения об избрании мне меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток — до 12 января 2024 года», — сказал Дубинский в видео, опубликованном в Telegram-канале.
Сам депутат считает, что решение Печерского районного суда Киева является местью за критику властей.
Как сообщило Госбюро расследований в Telegram-канале, Дубинский вместе с другими действующими и экс-депутатами, а также с бывшим прокурором состояли в группе, занимавшейся организацией мероприятий по дискредитации имиджа Украины на мировой арене. Причем утверждается, что делалось это по заданию российских спецслужб с целью ухудшить отношения Незалежной с США, а еще и помешать вступлению этой страны в Евросоюз (ЕС) и НАТО.
Сообщается, что организаторами группы являются высокопоставленные сотрудники Главного управления Генштаба РФ Владимир Алексеев и Алексей Савин.
По данным Генпрокуратуры Украины, фигурантами дела также являются уже осужденный за госизмену экс-помощник Игорь Колесников, бывший прокурор Константин Кулик и экс-народный депутат Андрей Деркач. Последний заочно арестован за госизмену и объявлен в розыск.
Согласно версии СБУ, Дубинский, Деркач и Кулик организовывали мероприятия, где распространяли ложные сведения о руководстве киевского режима, а точнее о вмешательстве в выборы президента США в 2020-м. Дубинский действовал под позывным «Буратино», а Кулик — «Птичка», о чем рассказал сотрудничающий со следствием Колесников.
Также известно, что финансирование группы достигало свыше десяти миллионов долларов.
«Пленки Деркача»
Сам депутат Андрей Деркач заявлял, что Дубинский всячески старался привлечь внимание к скандалу с записями разговоров Джо Байдена и Петра Порошенко в 2015–2016 годах. Тогда, предположительно, американцы требовали уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, открывшего уголовное дело в отношении фирмы, в которой работал сын Байдена Хантер.
Порошенко, к слову, утверждал, что эти записи сфабрикованы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дубинский обвинил Зеленского в масштабной коррупции.
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