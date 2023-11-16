«Пригласим, кого хотим»: как в России ответили на заявление МОК по Играм дружбы

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 40 0

Буква «М» в аббревиатуре организации не означает права на монополию, отмечают в Кремле.

«Пригласим, кого хотим»: как в России ответили на заявление МОК по Играм дружбы

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Недавно директор департамента МОК по связям с Национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод посоветовал всем НОК проявить особую осторожность по вопросу участия в Играх дружбы, которые должны состояться в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на это весьма категорично, пишет издание EADaily. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что буква «М» в аббревиатуре организации не должна означать «монополию» на спортивный мир.

«Спортивный мир гораздо более многогранен, охватывает огромное количество стран, форматы проведения соревнований могут быть разные, разные страны могут их инициировать — это все может происходить и вне контекста МОКа», — объясняет Песков.

Поделилась своим мнением и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. По ее мнению, Россия, как и другие государства, имеет полное право проводить на своей территории масштабные спортивные мероприятия и приглашать на них любые страны.

«Мы будем проводить у себя соревнования крупного масштаба и пригласим на них того, кого хотим. Это не их дело, это наше дело, которое будет направлено на объединение спортсменов разных стран, созидание, на мастерство, профессионализм», — считает спортсменка.

Россия в силах самостоятельно решать, какие проводить мероприятия и как их называть. И, что самое главное, уже имеет большой опыт в их проведении, подчеркивает Хоркина.

Говорит о грядущих соревнованиях и Виктор Авдиенко, первый вице-президент Всероссийской федерации плавания. Возникшую ситуацию он называет проявлением «двойных стандартов» — именно наши спортсмены продолжают нести ответственность за все, когда никаких решений, к примеру, касаемо атлетов Израиля и Палестины, не принимается.

«Соберут ли Игры дружбы именитых спортсменов? Во-первых, начнем с того, что на Играх дружбы будут выступать все наши основные спортсмены, тоже звезды. Думаю, результаты будут очень высокие. Мы намечаем в выступлении на „дружбе“, показать серьезные результаты. Второе — дружественные страны, многие приедут. Что касается тех же американцев, они вполне могут приехать. Потому что они могут принять участие независимо», — высказался Авдиенко.

По мнению спортсмена, возможно, первые Игры дружбы и пройдут тяжело, однако со временем ситуация нормализуется. Необходимо провести соревнования как положено, и правильно выполнить все обязательства перед иностранцами.

Ранее 5-tv.ru писал, как Светлана Журова ответила Томасу Баху.

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