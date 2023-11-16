«Перевод компаний»: о чем Путин говорил с бизнесменами за закрытыми дверьми

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 51 0

Песков: Путин обсудил с представителями бизнеса перевод компаний в юрисдикцию РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Kremlin Moscow; 5-tv.ru

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Разговор был обстоятельный, отметили в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с представителями бизнеса актуальные вопросы экономики. В частности, речь пошла про перевод российских компаний из-за рубежа. Об этом во время общения с журналистами сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что у Путина и бизнесменов состоялся обстоятельный разговор. По его словам, был сформулирован ряд вопросов по линии Российского союза промышленников и предпринимателей, а также с докладами выступили представители крупного бизнеса и представители экономического блока правительства.

«Речь шла о совершенствовании инвестиционной привлекательности российской экономики. По созданию более чем конкурентоспособных условий для перевода сюда компаний», — отметил Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что большинство предпринимателей за границей сталкивались с противоправным отношением к себе. В связи с этим сейчас активно идет процесс перевода бизнеса в российскую юрисдикцию, чтобы он предоставлял рабочие места гражданам, строил предприятия и вкладывал заработанные деньги в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минфине предупредили о рисках для рынка камней из-за санкций против алмазов РФ.

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