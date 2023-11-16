Бросил сына, дочь не принял: запутанная личная жизнь Александра Малинина

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 70 0

Народному артисту России Александру Малинину исполнилось 65 лет

Бросил сына, дочь не принял: запутанная личная жизнь Александра Малинина

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Через что звезде пришлось пройти, чтобы наконец обрести счастье?

Народный артист России Александр Малинин 16 ноября отмечает день рождения — певцу исполнилось 65 лет. За свою жизнь он преуспел не только в карьере, но и в личной жизни.

Однако его путь к семейной идиллии оказался непростым, пишет издание dni.ru. Известно, что знаменитость трижды был женат, он является многодетным отцом.

Впрочем, не для всех своих отпрысков звезда стал хорошим родителем, да и с женами Малинин расставался не по-мирному. Первой супругой артиста была скрипачка ВИА «Поющие гитары» Инна Курочкина.

Но звездный брак просуществовал недолго — в 1981 году у них родился сын Никита, а вскоре супруги расстались. Ходили слухи, что в семье часто возникали скандалы, но окончательно союзу пришел конец, когда Малинин влюбился в певицу Ольгу Зарубину.

Звезда эстрады ушел из семьи, оставив сына вместе с бывшей женой. Во втором браке у Малинина родилась дочка, однако через пять лет после свадьбы пара развелась.

Экс-жена исполнителя песни «Очарована, околдована» переехала в Америку и забрала дочь с собой. На расстоянии Малинин не поддерживал связь с наследницей.

Спустя много лет, уже став взрослой, Кира приехала в Россию и пожелала встретиться с папой. А он в ответ отказался и не захотел видеть ее в своей новой жизни.

Сейчас Малинин счастливо живет в браке с третьей женой Эммой, они вместе более 30 лет. Пара имеет общих детей — двойняшек Фрола и Устинью, они родились в 2000-м.

Ранее 5-tv.ru писал, какую ошибку совершила дочь Малинина перед замужеством.

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