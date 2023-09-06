До свадьбы нельзя: какую ошибку совершила дочь Малинина перед замужеством

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 79 0

Дочь Малинина до свадьбы показала кольца и нарушила примету

До свадьбы нельзя: какую ошибку совершила дочь Малинина перед замужеством

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Знает ли наследница звезды о древней примете?

Начинающая певица, дочь народного артиста России Александра Малинина Устинья показала в сети снимок с кольцами в преддверии свадьбы. Многие комментаторы задались вопросом, можно ли это делать до заветной даты.

Издание 7Дней.ru пишет, что будущие молодожены Устинья и Зак вскоре завершат подготовку к грандиозному торжеству. Известно, что конец августа певица посвятила поиску свадебного платья.

Сейчас Устинья решила показать поклонникам фото с украшениями от известного ювелирного бренда. На кадрах она выглядит счастливой — но знает ли новоиспеченная невеста о старой примете, которая гласит, что чужие люди не должны видеть до свадьбы кольца молодоженов?

Если это случается, следуя предзнаменованию, невесту могут сглазить. Однако ее мать, похоже, ни капли не обеспокоена поступком Устиньи, поскольку она оставила ей в комментариях комплимент.

«Чудесные хлопоты! Кольца очень нежные, как и ты, Устинья», — написала она.

Ранее 5-tv. ru писал о том, что дочь Малинина похвасталась обручальными кольцами.

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