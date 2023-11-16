«Очень важная проблема»: Набиуллина согласилась понизить ставку по ипотеке

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

Набиуллина: ставку по ипотеке в регионах нужно понизить

«Очень важная проблема»: Набиуллина согласилась понизить ставку по ипотеке

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Депутаты стали работать над этим вопросам. Когда его решат?

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина согласилась с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина о снижении ипотечной ставки в регионах. Сумма за жилье будет зависеть от доходов населения в регионе. Депутаты уже работают над этим вопросом. Об этом стало известно во время планерного заседания. Трансляция велась на официальном сайте Госдумы.

«Это очень важная проблема. Мы за адресность ипотеки. Мы за то, чтобы льготные программы были адресными. Конечно, нужно дифференцировать ипотечные ставки», — сказала глава Центрбанка.

Также Набиуллина призналась, что ее беспокоит резко выросшая цена на новостройки в России. За три года она увеличилась на 90%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России утвердили новые правила банкротства. Ведь впервые общая сумма долгов юридических и физических лиц перевалила за 100 триллионов рублей.

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