В Петербурге на культурном форуме обсудили развитие игровой индустрии

На одной из площадок «Форума объединенных культур» в Петербурге обсудили и игровую индустрию. Модератором встречи стал генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Участники дискуссии подчеркнули, что видеоигры — это незаменимый инструмент в продвижении и популяризации культуры, истории, науки и образования. Бизнес готов участвовать в этих процессах.

«Мы, конечно, как всегда, разговариваем с игровиками и, как и с любыми производителями контента, попадаем в определенную развилку: просто культура — это невыгодно с точки зрения бизнеса, а элементы культуры внутри бизнес-ориентированной истории вполне себе имеют право на существование. <…> Но сейчас появился целый ряд продуктов, которые отвечают так или иначе этому запросу. И, мне кажется, что, по крайней мере, в следующем году будет о чем поговорить», — отметил он.

По словам Гореславского, санкции всерьез не повлияли на российскую игровую индустрию и не обрушили рынок, несмотря на зарубежные оценки. И если прежде лидерами, очевидно, были западные проекты, то сейчас ситуация меняется и уже к концу 2024-го в топе можно будет увидеть и отечественные игры.

Ранее 5-tv.ru писал, что разработчикам видеоигр в России помогут выбраться из «долины смерти».