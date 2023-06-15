Разработчикам видеоигр в России помогут выбраться из «долины смерти»

Разработчикам видеоигр в России помогут преодолеть «долину смерти» — ситуацию с невозможностью довести продукт до релиза. Об этом сообщил директор по продукту VK Play, гендиректор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) Александр Михеев.

В рамках сессии «Российский геймдев и тренды его развития» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ — 2023) он пояснил, что начинающие разработчики интересуются обучением. Однако многие из них сталкиваются с проблемами при желании выпустить коммерческий проект.

«Когда выпускается готовая команда с полуготовыми продуктами, техническими срезами или прототипами, факт того, что они доживают до момента релиза, очень низкий. Мы называем это в индустрии условной „долиной смерти“, когда с момента идеи концепта до момента релиза не доживает примерно 90%», — пояснил эксперт.

Проблема, по его мнению, заключается в том, что у них нет достаточных знаний по ведению бизнеса. Так, мало кто делает акцент на взаимодействии работодателей и сотрудников, а также на вопросах лицензирования.

В связи с этим в стране готовы создать концепцию, которая позволит увеличить компетентность девелоперов и предоставить им шанс довести продукт до релиза. Объединение разработчиков выделило для себя четыре главных направления в 2023-м.

Так, важно разобраться с образованием для девелоперов, взаимодействием с властями. Еще один момент — софт и технологии, для чего были созданы рабочие группы, состоящие из участников рынка.

«На сегодняшний день существуют индустриальные продукты по дистрибуции, начата работа с движком, но в производстве самой игры используется очень много софтверных решений — начиная от графики, заканчивая нарративом и тестированием, как в любом практически айтишном проекте — в большинстве этот софт лицензируется за пределами РФ и имеет достаточно слабые российские аналоги», — сказал руководитель ассоциации.

Разработчикам важно помочь добиться финансового успеха с выпущенными проектами. Отечественного рынка для окупаемости может не хватить, поэтому важен экспортный потенциал и возможность публикации за пределами России, подытожил Михеев.