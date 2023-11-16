Музыченко раскрыл, что наставило его на путь истинный: «Владею телом, как предметом искусства»

Певец отметил, что теперь делится своим опытом с подрастающим поколением.

Один из основателей группы The Hatters Юрий Музыченко назвал культуру главной ценностью человечества. Певец пообщался с 5-tv.ru за кулисами Международного культурного форума — 2023, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Мы — музыкальная группа. Ребята все закончили театральные институты, с самого детства занимаемся на музыкальных инструментах. Мы владеем своим телом, как предметом искусства, чтобы выступать на сцене. Конечно, мы считаем, что культура — это самое главное, что может быть вообще в человечестве», — прокомментировал исполнитель.

Музыченко добавил, что культура открыла перед людьми вдохновение и наставила их на верный путь. Именно искусство побуждает делать хорошее, доброе и правильное, считает он.

Юра также отметил, что современная молодежь очень культурная. В этом, без стеснения, он видит и свою заслугу.

«Мы, люди старшего поколения, ее всячески наставляем», — заключил он.

Музыкальный коллектив сегодня снова выйдет на главную сцену Северной столицы на Дворцовой площади. Аккордеонист The Hatters Павел Личадеев отметил, что на морозе перед петербургским зрителям они выступят впервые, однако ребята пообещали добиться правильно звучания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Музыченко раскрыл, как остался на второй год «Алых Парусов».