Музыченко раскрыл, что наставило его на путь истинный: «Владею телом, как предметом искусства»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 22 0

Солист группы The Hatters Музыченко назвал культуру главной ценностью людей

Фото, видео: Александр Рюмин / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Певец отметил, что теперь делится своим опытом с подрастающим поколением.

Один из основателей группы The Hatters Юрий Музыченко назвал культуру главной ценностью человечества. Певец пообщался с 5-tv.ru за кулисами Международного культурного форума — 2023, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Мы — музыкальная группа. Ребята все закончили театральные институты, с самого детства занимаемся на музыкальных инструментах. Мы владеем своим телом, как предметом искусства, чтобы выступать на сцене. Конечно, мы считаем, что культура — это самое главное, что может быть вообще в человечестве», — прокомментировал исполнитель.

Музыченко добавил, что культура открыла перед людьми вдохновение и наставила их на верный путь. Именно искусство побуждает делать хорошее, доброе и правильное, считает он.

Юра также отметил, что современная молодежь очень культурная. В этом, без стеснения, он видит и свою заслугу.

«Мы, люди старшего поколения, ее всячески наставляем», — заключил он.

Музыкальный коллектив сегодня снова выйдет на главную сцену Северной столицы на Дворцовой площади. Аккордеонист The Hatters Павел Личадеев отметил, что на морозе перед петербургским зрителям они выступят впервые, однако ребята пообещали добиться правильно звучания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Музыченко раскрыл, как остался на второй год «Алых Парусов».

+1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.95
-0.51 96.59
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:37
Отдых без шарма: турфирма из России приостановит часть полетов в Египет
21:19
«Раз пять уже»: Шнуров ответил на слухи о переезде из России в Германию
21:05
Лучи Победы: утверждена эмблема 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады
21:00
Музыченко раскрыл, что наставило его на путь истинный: «Владею телом, как предметом искусства»
20:46
Завтра уволится: Блинкена ошеломило заявление Байдена про «диктатора» Си Цзиньпина
20:33
«Заново родился»: Костомаров вновь отправился в больницу, в которой ему спасли жизнь

Сейчас читают

Лоб покрылся пятнами: Орлова удивила публику внешним видом без макияжа
Байден сразу после переговоров с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором
Телефонные мошенники с Украины запугивают россиян
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд