Никакого Smoke Everydау: американский рэпер Снуп Дог бросил курить

Артист попросил уважать его решение.

Американский рэпер Снуп Дог удивил своих поклонников. В своем блоге музыкант сообщил, что бросает курить. По словам 52-летнего артиста, завязать с вредной привычкой он решил из-за своей семьи.

«После долгих обсуждений с моей семьей я решил бросить курить. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь», — написал Снуп Дог.

Многие поклонники не поверили в признание музыканта. По их мнению, решение рэпера — не более чем рекламный трюк для продвижения собственных бизнесов. Курение плотно связано не только с творчеством Снуп Дога, но и его многочисленными сторонними проектами.

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