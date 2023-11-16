Никакого Smoke Everydау: американский рэпер Снуп Дог бросил курить

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Рэпер Снуп Дог бросил курить

Никакого Smoke Everydау: американский рэпер Снуп Дог бросил курить

Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

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Артист попросил уважать его решение.

Американский рэпер Снуп Дог удивил своих поклонников. В своем блоге музыкант сообщил, что бросает курить. По словам 52-летнего артиста, завязать с вредной привычкой он решил из-за своей семьи.

«После долгих обсуждений с моей семьей я решил бросить курить. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь», — написал Снуп Дог.

Многие поклонники не поверили в признание музыканта. По их мнению, решение рэпера — не более чем рекламный трюк для продвижения собственных бизнесов. Курение плотно связано не только с творчеством Снуп Дога, но и его многочисленными сторонними проектами.

Опасная привычка: как курение «убивает» мозг и можно ли избавиться от зависимости

Ранее 5-tv.ru сообщал, каким российским знаменитостям удалось бросить пить. К примеру, певица МакSим начала пить из-за желания избавиться от всех «возможных человеческих чувств». Для избавления от зависимости артистке пришлось обращаться в реабилитационный центр.

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