Под Тюменью пресекли сбор и передачу секретных сведений для украинских спецслужб

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

ФСБ задержала жителя Тюменской области, собиравшего секретные данные для Украины

Под Тюменью пресекли сбор и передачу секретных сведений для украинских спецслужб

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov

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Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Тюменской области, работавшего на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС регионального управления ФСБ.

В частности, россиянин собирал и передавал украинским спецслужбам секретные сведения о военных объектах, расположенных в Тюменской области. Против него возбуждено уголовное дело по совершению госизмены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности нашей страны. По решению суда житель Тюменской области арестован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Челябинска, пытавшегося совершить террористический акт. Обвиняемого уже поместили под стражу, правоохранители продолжают вести расследование и устанавливать обстоятельства.

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