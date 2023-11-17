Последний муж Эдит Пиаф: как 27-летний грек скрасил одиночество певицы

Одни не понимали их союз, а другие им восхищались. Так ли неравен был этот брак?

Одни не понимали их союз, а другие им восхищались. Она — легендарная Эдит Пиаф, стоявшая на пороге своего 46-летия, но выглядевшая намного старше. Он — молодой и красивый 26-летний грек Теофанис Ламбукас, который скрасит последний год жизни «парижского воробушка».

Счастье посреди отчаянья

Пиаф нет с нами 56 лет. Но она всегда незримо присутствует в своих незабвенных песнях. Надо сказать, ее личная жизнь была не менее интересной и бурной, чем творческая.

Эдит пережила потерю двухлетней дочери и любимого человека, депрессии и тяжелые расставания. К финальной черте Пиаф подошла глубоко больным человеком. В сочетании с ее ростом (около 147 см) глыба мировой сцены к 46-ти годам стала выглядеть так, что казалось: все жизненные невзгоды нашли свое воплощение в ее внешности. Неизменным оставался только голос.

И в момент, когда она уже отчаялась, в ее жизнь как вихрь ворвался начинающий певец, простой парикмахер и сын владельца салона красоты. Грек Теофанис Ламбукас был младше на 20 лет. С певицей он познакомился на вечеринке, куда его привел друг.

Уже через два месяца Тео с нескрываемым восторгом спросил родителей: как они отнесутся, если он познакомит их с Эдит Пиаф? Родители и сестра Тео, Кристи Лом, потеряли дар речи. Замешкавшись, они ответили «да». Тео огорошил: она ждет вас в машине.

Через неделю Пиаф была приглашена в дом Тео на чай. Но родные парня переживали. Оказалось, напрасно: в жизни Пиаф оказалась скромной и застенчивой. Сначала родители и сестра даже подумать не могли, что Тео с Эдит связывает что-то большее, чем дружба.

Узнав о романе, отец Тео пришел в ярость, напомнив сыну о прошлом Пиаф и разнице в возрасте. Любить Эдит как певицу — это одно. Принять, что пара хочет пожениться — совсем другое. Пиаф и сама поняла, что семья любимого в смятении. Тогда она начала искать подход к ним, обещав сделать из Тео звезду.

Она придумала ему псевдоним: теперь он Тео Сарапо. От греческого «СагапО» («Я люблю тебя»). Только с раскатистой французской «р».

Шаг на сцену

Об этих отношениях сестра Тео написала книгу. Она как никто знала, за что ее брат полюбил эту женщину. С ровесницами Тео не мог почувствовать себя настоящим мужчиной. То ли дело Пиаф: понимающая, чувствующая. Незадолго до знакомства с ней Тео побывал на войне в Алжире. Многое увидев и едва уцелев, он не задумывался о будущем. Жил моментом и ценил его. Пиаф, пережившая многое, была такой же.

Впервые они вышли на сцену вместе в парижском зале «Олимпия». Место престижное и лакомое для многих исполнителей. Здесь они пели о любви и выглядели счастливыми. Как и в день свадьбы, наделавшей много шума. Пиаф отреклась от католичества, чтобы пройти обряд по греческой православной традиции.

Тео и Эдит своей любовью смогли убедить даже скептиков: это не мезальянс, а счастливая пара. Тем более к моменту свадьбы у Пиаф за душой не было почти ничего. Огромное состояние она растратила, погрязнув в долгах. Версия публики о Тео-альфонсе разбилась, так и не получив подтверждения.

На счастье был всего год

В конце жизни Пиаф получила то, что она считала «незаслуженным». Это была бесконечная забота Тео о женщине, которой он восхищался. 27-летний красавец проводил дни и ночи у постели жены, кормя ее с ложки. Он приносил Пиаф милые подарки, читал ей книги и всячески старался скрасить последние дни. Эдит ушла в 1963 году.

В наследство от Эдит Тео Сарапо, терпевший обвинения в корысти, получил долги на несколько миллионов франков. Они были у певицы еще до свадьбы, и Тео о них знал. Он продал квартиру, чтобы покрыть долги, а почти все гонорары от выступлений уходили на оплату счетов Эдит.

Тео пережил Пиаф на семь лет: в 1970 году его машина врезалась в платан недалеко от городка Шато де ла Рю. Тео Сарапо покоится рядом с легендой французской музыки.

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