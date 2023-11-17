«Хватит писать всякую чушь»: почему Александр Петров наконец вышел в свет с молодой женой

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 173 0

Александр Петров впервые вышел в свет со своей женой из-за усталости от слухов

«Хватит писать всякую чушь»: почему Александр Петров наконец вышел в свет с молодой женой

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Артист устал от слухов и поэтому обратился к журналистам.

Актер Александр Петров некоторое время после свадьбы не выходил с новоиспеченной супругой в свет, показывая избранницу только в личном блоге. Однако 16 ноября наступил этот долгожданный день.

На премьеру фильма «Дворец» Петров пришел с женой, пишет издание utro.ru. Заодно артист объяснил дальнейшее нежелание скрывать красавицу-супругу.

Отмечается, что на светском мероприятии главный герой новой картины появился с мамой Алевтиной Анатольевной и с женой Викторией Антоновой.

«Хватит журналистам писать про меня всякую чушь, хватит плодить слухи», — так Петров объяснил долгожданный выход в свет со своей возлюбленной, которая теперь носит его фамилию.

Александр Петров впервые женился 10 сентября — Антоновой первой удалось затащить звезду в ЗАГС. Ей всего 22 года — она на 12 лет младше артиста, имеет высшее образование и строит карьеру в сфере, которая не связана с шоу-бизнесом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Петрова раскритиковали за видео с молодой женой.

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