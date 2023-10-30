«Копия есть копия»: Петрова раскритиковали за видео с молодой женой

Актер отдыхает с 22-летней избранницей на Мальдивах и регулярно снимает ее на телефон. Вот только видеоролики напоминают отпуск с бывшей.

Поклонники раскритиковали Александра Петрова за видеоролики с молодой женой. В личном блоге актера то и дело появляются недовольные комментарии подписчиков. В этот раз они увидели подозрительное сходство между новым видео с супругой и старым — с бывшей возлюбленной Стасей Милославской.

Петров после свадьбы отправился с 22-летней женой на Мальдивы. Оттуда окрыленный актер регулярно публикует видео и фотографии Виктории. Внимательные поклонники заметили, что на этом же курорте знаменитость недавно отдыхал с Милославской, даже фотографировал ее с таких же ракурсов.

«Буквально вчера ты такое же видео со Стасей публиковал… С тем же ракурсом, да и в том же месте»;

«Это же видео со Стасей. И оно было крутое… Ну а копия есть копия»;

«Сань, музыка шикарна подобрана, но смотрится как дежавю», — написали под постом актера.

Решение о женитьбы у Александра Петрова было спонтанным — познакомились с будущей женой случайно, а 10 сентября, спустя несколько свиданий, поженились. Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС.

Александр Петров и Стася Милославская встречались с 2019 года. Первые предположения о звездном романе зазвучали в прессе после их совместной работы в ленте «Стрельцов». За эти годы в прессе не раз появлялись слухи о женитьбе пары, однако подтверждений не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Милославская отрывается после свадьбы Петрова.