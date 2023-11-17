«Неправильно сросся»: Бари Алибасов перенес хирургическое вмешательство

Два года назад продюсер сломал позвоночник после неудачного падения.

Бари Алибасов перенес очередную операцию на позвоночнике, который он повредил после падения с третьего этажа два года назад. Сын звезды Бари Алибасов-младший рассказал изданию KP.RU, что процедура прошла в штатном режиме, и артисту стало гораздо лучше.

Несмотря на постоянное лечение, продюсер мучился от болей в спине, а врачи не могли найти причину, пока не решили сделать МРТ под другим углом. Так они и обнаружили источник проблемы.

«Оказалось, что один из позвонков неправильно сросся и на сантиметр выступал. Эта та же проблема, что у Ляйсан Утяшевой, когда ее тренер обвинял в том, что она симулирует, хоть на самом деле на рентгене просто не могли долго обнаружить перелом кости. У отца похожая ситуация получилась», — рассказал Алибасов-младший.

Летом 2019 года Алибасова госпитализировали с тяжелым отравлением, предположительно, средством для прочистки труб. Через год продюсер снова угодил в больницу: в тот раз у него упало давление из-за передозировки препаратом для усиления потенции.

В сентябре 2022 года Алибасова в очередной раз госпитализировали. Ему потребовалась операция на позвоночнике после неудачного падения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет Бари Алибасов после операции на позвоночнике.