«Если надо — он делает»: как живет Бари Алибасов после операции на позвоночнике

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 505 0

Помощница продюсера Елена: Бари Алибасов ежедневно тренируется после операции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Знаменитому продюсеру помогают восстановиться близкие люди.

Заслуженный артист РФ Бари Алибасов не так давно перенес уже третью операцию на позвоночнике, и теперь вынужден не только вести здоровый образ жизни, но и активно заниматься спортом, а также придерживаться строгой диеты. Тем не менее, в последнем продюсер иногда позволяет себе поблажки. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала помощница знаменитого продюсера Елена.

По словам Елены, сейчас Бари Каримович занимается на комплексном тренажере, особое внимание уделяя спине и ногам. Это необходимо для восстановления после серьезного хирургического вмешательства.

«Все, что надо — он делает. Не говорит, что ему нравится, что не нравится. Есть слово «надо», — говорит помощница Бари Алибасова.

Артисту в занятиях помогает внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Как рассказывает Елена, Анна корректирует тренировки, навещая Алибасова примерно раз в неделю. Сами же занятия проходят ежедневно.

Что касается питания, Бари Каримович сидит на строгой диете, но иногда делаются некоторые отступления от здорового питания. Например, в последнее время продюсер иногда наслаждается простой гастрономической радостью — жареной картошкой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бари Алибасов подал в суд из-за «тормозов» в танках.

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